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Бюро переводов в Бутово с нотариальным заверением рядом с метро

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Наши преимущества

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Высокие стандарты качества

Нотариальный перевод без выходных

Минимальные сроки выполнения

Мы гарантируем

  • Контроль качества
  • Честный расчёт
  • Низкие цены
  • Конфиденциальность

О нас

Бюро переводов в Москве рядом с метро

Бюро нотариальных переводов в Бутово – компания дипломированных переводчиков, лингвистов и носителей иностранных языков.

Строгое соблюдение сроков выполнения заказа;
Адекватное соотношение стоимости и качества услуг;
Соблюдение отраслевых и международных стандартов качества;
Индивидуальный подход при решении нестандартных задач;
Выполнение услуг «под ключ».

Мы берём на себя задачи по переводу документов на русский язык, а гражданам России оказываем услуги по легализации документов, проставлению апостиля, переводу документов с русского языка на английский или другой иностранный.

Мы используем современные технологии и программное обеспечение, поэтому можем с уверенностью гарантировать безукоризненную грамотность итогового результата и точное соблюдение сроков. Наши специалисты переводят более 300 страниц в сутки со 100% контролем качества (по стандарту LISA), что исключает терминологические, пунктуационные и орфографические ошибки.

Контакты

Бюро переводов

+7 962 989 98 98
9629899898@mail.ru

10:00 - 19:00

Ежедневно

Бульвар Дмитрия Донского, 10

Филиал

Боброво, ул. Крымская, 17к1