Бюро переводов в Бутово с нотариальным заверением рядом с метро

О нас

Бюро переводов в Москве рядом с метро Бюро нотариальных переводов в Бутово – компания дипломированных переводчиков, лингвистов и носителей иностранных языков. Строгое соблюдение сроков выполнения заказа; Адекватное соотношение стоимости и качества услуг; Соблюдение отраслевых и международных стандартов качества; Индивидуальный подход при решении нестандартных задач; Выполнение услуг «под ключ».

Мы берём на себя задачи по переводу документов на русский язык, а гражданам России оказываем услуги по легализации документов, проставлению апостиля, переводу документов с русского языка на английский или другой иностранный.

Мы используем современные технологии и программное обеспечение, поэтому можем с уверенностью гарантировать безукоризненную грамотность итогового результата и точное соблюдение сроков. Наши специалисты переводят более 300 страниц в сутки со 100% контролем качества (по стандарту LISA), что исключает терминологические, пунктуационные и орфографические ошибки.